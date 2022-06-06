انت الان تتابع خبر فنانة سورية تثير الجدل: منعت زوجي من دخول الإسلام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية رابعة الزيات، اثارت نجمة ”أراب آيدول“ الفنانة السورية فرح يوسف جدلا واسعا بتصريحاتها عن علاقتها بزوجها أمريكي الجنسية، مؤكدة انها منعته من دخول الإسلام، مشيرة إلى أنه عرض عليها تغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام كي يسرع اجراءات الزواج ولكنها رفضت، موضحة أنه ليس من الدين أن يتم ابتزاز شخص بمشاعره وحياته لدخول الدين، بحسب تعبيرها.

وأكدت النجمة انها تريد ان يتعلّم زوجها ويتثقف أكثر عن المسلمين والاسلام وعندما يصبح جاهزا ومقتنعا من قلبه عقله، وقتها ستكون سعيدة وداعمة له بقراره.

وطالبت الفنانة السورية بالزواج المدني في سوريا، مؤكدة، واعتبرت أنه يجب ألا يلجأ أحد لتغيير ديانته خصيصا من أجل الزواج، وقالت: "حرام اتنين بيحبوا بعض ويدخلوا في مشاكل بسبب فرق الدين"، مؤكدة أن الدين الاسلامي دستور إنساني عظيم، ولا يجوز ان نصدره أو نفهمه بهالشكل السطحي وغير اللائق، وأشارت فرح إلى أنها ارتبطت بزوجها بعلاقة عاطفية لمدة 3 سنوات وذلك قبل أن يقررا الزواج.

وبسبب هذه التصريحات، شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما واسعا على الفنانة وخاصة مطالبتها بالزواج المدني في سوريا، وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير كلام فرح ما عرضها لانتقادات واسعة، وعلق أحد النشطاء: "شرعا حرام، ولا نقاش بهيك أمور، بيكفي استهتار“، وكتبت أخرى: ”القرآن الكريم بين حكم زواج المسلمة من غير المسلم وبين حكم زواج المسلم من غير المسلمة".