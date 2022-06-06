انت الان تتابع خبر فنان مصري شاب يعلن اقتراب موعد وفاته بمرض السرطان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر خاصية القصص على صفحة الفنان الرسمية على انستغرام، كشف مغني الراب المصري ​عمرو سليمان​ المعروف بـ"​أفرو​" بأنه مصاب بمرض السرطان في القلب، وكتب: "سرطان قلب، الحمد لله يارب، النهاية ستكون قريبة، بالنسبة لي أتمنى من الجميع أن يسامحني"، مؤكدا ان ليس لديه وقت كثير في الحياه حسب تعبيره، حيث قال: "سأغادر الأرض أسرع مما تظنون، الحمدلله".

وختم عمرو سليمان قوله: "لا تشعر بالحزن من أجلي، أنا راضٍ بالقضاء والقدر، ودائما خطة ربنا أفضل خطة".

وعبر الجمهور ن حزنه وتأثره بسبب هذا الخبر الحزين متمنين للفنان الصحة والشفاء العاجل.

الجدير بالذكر ان أشهر الأغنيات التي غناها أفرو هي أغنية أدرينالين التي طرحها خلال عام 2020، ولاقت صدى واسع بين الجمهور، ويقول في مطلع الأغنية:

اهلا بك فى العالم... اهلا بيك فى فوضى كل الناس دى منافقه... نص الناس دى مرضى

كل بيكره لما بتاخد اى خطوه

كل بيفرح لما الدنيا تسيب فيك صدمه

ميه و خمسين سد اتبنى اما ابتدينا