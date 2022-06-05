أول تعليق لـ زياد برجي بعد انقلابه بالسيارة أثناء تصوير أغنيته الجديدة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر زياد برجي قبل قليل، فيديو من كواليس تصوير أحدث أغنياته أثناء انقلابه بالسيارة في أحد المشاهد، وذلك عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق برجي على الفيديو قائلا: “حبيت شاركن بهل فيديو مش لوجعلكن قلبكن بس لوصلكن انو يلي بتكون امو راضية عنو ما بتقتلو الشدة الحمد لله عكل شي”.

وقالت مصادر مقربة من المطرب اللبناني، إنه خرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج المناسب اليوم، عقب تعرضه لحادث، كما أن حالته أصبحت أفضل الآن، مضيفًا أنها كانت عبارة عن رضوض وجروح سطحية، وسمح له الأطباء بالخروج من المستشفى ولكنه سيبقى في المنزل لعدة أيام دون حركة.

أغنية هيدي حبيبة قلبي كانت آخر الأعمال التي قدمها زياد برجي، أما في الدراما فقدم العام الماضي مسلسل زوج تحت الإقامة الجبرية مع نادين الراسي وهبة نور، وفي السينما يوم إيه يوم لا مع باميلا الكيك.

ولد زياد برجي في مدينة بعلبك بلبنان، وبدأ مسيرته الفنية عام 1996، تخرج من كلية العلوم الحديثة في بيروت إدارة أعمال وكان أول ظهور له على الشاشة في ستوديو الفن عام 1996 على شاشة ال بي سي، حيث حصل على ميدالية البرنامج الذهبية، وحصل على هدية أخرى وهي دعوة من السيدة فيروز بعد أن استمعت لصوته وهو يغني أهواك بلا أمل.