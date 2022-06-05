انت الان تتابع خبر اتفرج – غادة عبد الرازق تتغلب على رانيا يوسف بـ”البكيني الأسود” والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها التي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وظهرت غادة عبد الزرق علي الشاطئ مرتدية بكيني من اللون الأسود والذي أظهر جزء كبير من صدرها ولكنها قامت بإخفاء باقي جسدها في الصورة، مما أثار إعجاب الجمهور، معلقة : مرحبا الصيف .

وحصلت غادة عبد الرازق على الكثير من التعليقات بسبب هذه الصور مثل :انتى فراشه رقيقه فى سماء الفن تعطر الدنيا كلها مسكا وياسمين وزهور عسل وسكر وشربات منوره الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه منوره الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه – انتى بلا منازع نجمه النجوم ونجمه مصر الاولى ونجمه الدراما المصريه والعربيه ونجمه الماضى والحاضر والمستقبل منورة الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه