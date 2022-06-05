انت الان تتابع خبر من هم كبار الفنانين العرب الذين سيشاركون بمهرجان جرش والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت مصادر مطلعة أن إدارة مهرجان جرش تتفاوض مع 4 من كبار الفنانين العرب للمشاركة في الدورة 36 للمهرجان التي ستنطلق خلال الفترة من 28 تموز ولغاية 6 آب المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها ان إدارة المهرجان تجري مفاوضات مع الفنانين الـ4 للاتفاق معهم على الأجر الذي سيتقاضونه مقابل مشاركتهم.

والفنانون الأربعة هم: “عاصي الحلاني، تامر حسني، مروان خوري وأحلام”، إلا أنهم في مرحلة المفاوضات الأولية ولم يتم الاتفاق نهائيا معهم.

ويذكر أن وزيرة وزيرة الثقافة هيفاء النجار، كانت قد أعلنت أن مهرجان جرش 2022 بدورته 36 سيتم خلال هذه الدورة البناء على الانجازات التي تحققت سابقا، وسيظهر المهرجان بحلة جديدة ليكون مستداما في خارطة المهرجانات العالمية، وسيكون للمثقف والفنان والموسيقي الأردني دور فيه.