نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل تحبين حسام أم لا؟ وهل تقبلين العودة له؟ شيرين عبدالوهاب ترد على أسئلة متابعيها على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد أقل من أسبوع، تواصلت شيرين عبدالوهاب مع جمهورها من جديد من خلال فتح باب الحور والأسئلة معهم عبر حسابها على “إنستجرام”.

وكشفت شيرين أنها أحبت الفكرة لأنها تقربها من جمهورها، لذا طلبت منهم أسئلة جديدة مؤكدة أنها ستجيب عليها بنفسها.

وفيما يلي نستعرض أبرز إجابات شيرين عبد الوهاب على أسئلة جمهورها:

أنا مش بحبه ولا بكرهه.

أرفض طبعا.

بالصلاة.

بالتفكير الإيجابي والشغل بينسي.

أني ما أديش تقتي لحد.

ركوب الأمواج.

السباحة.

ممكن أبقى آلة موسيقية مافيش غنوة تقر تلخصني لو آلة حكون الكولة.

أرجع الماضي، الماضي حلاوته أننا كنا بنستعمل إيدينا في كل حاجة.

ممكن تكتبي أغنية وتغنيها؟

عملت كده كتير.

حلوين من يومنا والله.

حبيت ولسه فاكراه طبعا، أنا مش بنسى أي حاجة ليها علاقة بالعاطفة في حياتي.

شوشو

حب ما تعمل لتعمل ما تحب.

في حاجات بحضر ليها أخدة وقت وامتحانات الولاد في معسكر في البيت وفي الاستديو.

الطبخ والتلوين.

الحمد لله أنا راضية عن حياتي وبغير حاجات بسيطة في روتيني اليومي علشان أكون أسعد وأنشط.

مسلسل “البيت بيتي” لفت نظري جدا.

كريم عبد العزيز.

Eat Pray Love.

جدا جدا، دا علم وحاجة حقيقية وأنا جربتها في حاجات كتير.

على جانب آخر، أكد المستشار جميل سعيد أنه لا جديد في قضية النجمين شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق حسام حبيب.

قال سعيد: “أنا لست محامي شيرين عبدالوهاب ولكن محامي حسام حبيب وبدعو لهما بالتوفيق ويكون خلافهما زوبعة في فنجان ويعودا إلى بعضهما، والقضية منظورة أمام القضاء وأتمنى انتهاء الأزمة”، حسب تصريحاته في برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي.

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