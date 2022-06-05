انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده عدت المحظور وتستعرض مفاتنها بروب النوم الأحمر أبو فرو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده بنشر فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، داخل غرفة نومها وبجوار سريرها مرتدية روب من اللون الأحمر الناري المكشوف من منطقة الصدر وتستعرض مفاتنها أما الكاميرا، مع استخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو بينها : يلهوي علي جمال فوفا- جامدة اوى ملبن فى لبن اشطة السن دا – الجمال عدي الكلام ايو فوفا.

وشاركت فيفي عبده في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.