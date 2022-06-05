انت الان تتابع خبر تعرض ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية.. اعرفوا طبيعة مرضها بعد دخولها المستشفى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلي أزمة صحية مفاجأة، وتسأل الكثير من المتابعين حالياً حول طبيعية المرض والسبب الأساسي وراء دخولها المستشفى، وتعد من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الكثيرين ممن يحبوها ويريدون الإطمئنان عليها.

تعرض ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية

وقامت الفنانة ياسمين عبد العزيز بنشر صورة لها من داخل المستشفى من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات القصير “إنستجرام”، وهذا جاء من خلال خاصية القصص المصورة، وعلقت عليها قائلة “أهم حاجة في الدنيا في الصحة.. نعمة كبيرة”.

شقيق ياسمين عبد العزيز تعرض لحادث سير

وقبل ساعات قليلة من دخول ياسمين عبد العزيز المستشفى، وتعرض شقيقها إلى حادث سير وأصيب بالكثير من الكدمات المتفرقة في جميع أجزاء جسده، وكتب من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً “الحمد لله حادثة مش جامدة وأنا كويس وخارج بكره من المستشفى شكرا لكل اللي اطمن”