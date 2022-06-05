انت الان تتابع خبر ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية جديدة وتقلق الجمهور بهذا الخبر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد أقل من عام على الأزمة الصحية التي مرّت بها، تعرّضت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز لوعكة جديدة، أدت إلى دخولها المستشفى.

وشاركت الفنانة المصرية الجمهور بصورة لها عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام، ظهرت فيها على سرير المستشفى، وتتلقى العلاج، وعلقت قائلة: "أهم حاجة فى الدنيا الصحة نعمة كبيرة".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة ياسمين، عبروا عن أسفهم وحزنهم وتضامنهم معها، وتمنوا لها الصحة والسلامة والخروج من المستفى بصحة جيدة.

هذا وتعرض الممثل وائل عبد العزيز، شقيق الممثلة ​ياسمين عبد العزيز لحادث سير، اصيب على اثره​ بكدمات متفرقة من جسده، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، وطمأن الفنان جمهوره عبر حسابه على مواقع التواصل، وكتب: "الحمد لله حادثه مش جامده وانا كويس وخارج بكره من المستشفى شكرا لكل الي اطمن"، وتهافتت عليه التعليقات متمنية له السلامة.

وكانت النجمة ياسمين قد أثارت ضجة كبيرة مؤخرا بعد نشر صورة قطتها التي أرعبت الجمهور رغم انها واحدة من اغلى القطط حول العالم، والتى تنتمى لسلالة "القط الكندى"، ويتراوح بين 3000 إلى 9800 دولار أى ما يعادل حوالى من 50 ألف جنيه مصرى.

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يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مسلسل "اللى ملوش كبير"، الذي عملت فيه الى جانب أحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودنيا عبد العزيز، وإيمان السيد، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن، ولاقى رواجا كبيرا بين الجمهور حين عرضه.