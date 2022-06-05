أسلوب رشدي أباظة سيطر على ميرفت أمين وأظهرها عارية تماما في فيلم أعظم طفل في العالم

الرياض - محمد الاطلسي - النجمة ميرفت أمين هي ممثلة مصرية. حاصلة على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم لغة إنجليزية. بدأت حياتها الفنية من خلال الجامعة حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية (يا طالع الشجرة) لتوفيق الحكيم، وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية (مطار الحب) مع الفنان عبدالمنعم مدبولي.

تعتبر واحدة من أهم نجمات القرن الماضي، لما قدمته من أعمال فنية متعددة، ومتنوعة، برزت خلالها وسطع نجمها حتى لقبت بـ”قطة السينما المصرية”، بسبب جمالها، وبراءة ملامحها، ولدت “ميرفت أمين”، عام 1964، لأم اسكتلندية، وأب مصري، بدأت مشوارها الفني بالصدفة، بعدما تخرجت من كلية الأداب قسم اللغة الانجليزية، وذلك بعدما رآها الفنان الراحل “أحمد رمزي”، وأعجب بجمالها فرشحها للفنان “أحمد مظهر”، لتؤدي معه دورًا في فيلم “نفوس حائرة”.

تدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي، متزوج ، تغويه ابنة صديقه بجمالها الفائق، ويحاول المقاومة إلا أنه يستسلم لها في النهاية ، ولمساعيها بانجاب “أعظم طفل في العالم”، ورغم الانتقادات، قدمت “أمين”، في نفس العام، فيلم أنف وثلاثة عيون، والذي أنتج عام 1972، وظهرت أيضًا خلاله وهي تتخلى عن ملابسها في مشهد جمعها مع الفنان الراحل “محمود ياسين”.

شاركت “أمين”، في أكثر من 120 فيلم سينمائي، منذ بداية مشوارها الفني، في أواخر الستينات، جاء أبرزهم فيلم “أبي فوق الشجرة”، مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ويعد الفيلم انطلاقتها الحقيقية في السينما، تلاه رائعة الأديب الراحل “نجيب محفوظ”، فيلم “ثرثرة فوق النيل”، عام 1971، ثم فيلم “الحفيد”، مع الفنانين “عبدالمنعم مدبولي”، و”نور الشريف”، و”كريمة مختار”، ثم فيلم “البحث عن فضيحة”، و”حافية على جسر الذهب”، مع “حسين فهمي”.

ولكن يبقى فيلمها الشهير “أعظم طفل في العالم”، مع الفنان الراحل رشدي أباظة، والفنانة الراحلة “هند رستم”، السبب الرئيسي، في تصنيفها كواحدة من أجرأ الفنانات، وحصدها لقب “نجمة إغراء”، بسبب تخليها عن كامل ملابسها في أحد المشاهد التي تجمعها بالفنان الراحل “رشدي أباظة”، وصنف الفيلم كواحد من أجرأ الأفلام التي أنتجتها السينما العربية، بسبب ما تضمنه من مشاهد جريئة تسببت في منعه من العرض، بقرار من رقابة المصنفات الفنية، ورغم ذلك تم تداوله كاملًا على أشرطة الفيديو.