اليوم.. تشييع جنازة المنتج محسن علم الدين من مسجد مصطفى محمود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:28 مساءً - ينتظر تشييع جثمان المنتج محسن علم الدين الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ نقابة المهن السينمائية، عبر فيسبوك: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ".."صدق الله العظيم"، ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابةالمهن السينمائية المنتج الكبير الزميل محسن علم الدين، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان ، الجنازة : اليوم الأحد الموافق ٥ / ٦ / ٢٠٢٢ بمسجد مصطفى محمود بعد صلاه الظهر».

وفاة محسن علم الدين

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، المنتج الكبير محسن علم الدين، بعد فترة من الصراع مع المرض، ولم يعلن أي من أسرته عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.

وزيرة الثقافة تنعى المنتج محسن علم الدين

ونعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المنتج محسن على الدين الذى غيبه الموت صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وقالت أن الراحل من أبرز الأسماء فى مجال الانتاج السينمائى، وأضافت إنه ساهم فى إثراء مكتبة السينما العربية بأعمال فريدة، مشيرة إلى تاريخه العملى الذى جمع من خلاله ثلاثة أجيال سينمائية، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر ان محسن علم الدين أحد أهم الشخصيات التى عملت فى مجال الانتاج السينمائي وعاصر فترة الازدهار والريادة في منتصف القرن العشرين، بدأ مشواره مبكرا أثناء دراسته بكلية الآداب جامعة عين شمس وفي الوقت ذاته كان طالبا منتسبا بكلية التجارة جامعة القاهرة ليدرس إدارة الأعمال ونتيجة لتفوقه عرضت عليه عدة وظائف لكنه اختار العمل بادارة الحسابات فى استوديو مصر مع المنتج الكبير رمسيس نجيب الذي تبناه على الفور ووضعه على طريق الامتداد لمدرسته الكبرى فى الإنتاج السينمائي ، كان فيلم "لا تذكريني" بداية مشواره حيث أشرف على الإنتاج وتوالت الأعمال التي أشرف على إنتاجها حتى أصبح مشهودا له بإدارته الناجحة في الإنتاج إلى الحد الذي جعل استاذه يسند اليه إدارة إنتاج الأفلام الضخمة والتي تصور خارج مصر، بعدها تنافست عليه شركات الإنتاج وحين أصبحت له مدرسة منفردة أهدى أول اعماله لروح معلمه رمسيس نجيب ، تعاون مع كبار الكتاب والفنانين والمخرجين وعايش عدد كبير من التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ونجح فى الاستمرار كاسم بارز فى مجال الانتاج السينمائى .