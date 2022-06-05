انت الان تتابع خبر الحب وأشياء أغرب يجمع أحمد الفيشاوي بهذه الفنانة والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - نشر الممثل المصري أحمد الفيشاوي مجموعة صور له على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه بالممثلة المصرية يسرا اللوزي وغيرها من
الاصدقاء، ليتبين انه التقاهم خلال عرض مسرحي بعنوان: "الحب وأشياء أغرب"، وعلق الفيشاوي على الصور قائلاً: "حول العرض الليلة الماضية أحب هذا وأدعمه.شكرًا على العرض الرائع".آخر اعمال الممثل أحمد الفيشاوي كانت مشاركته في فيلم قمر 14 من بطولة شيرين رضا وخالد النبوي ومن اخراج هادي الباجوري. الفيلم من نوع الافلام الاجتماعية الرومانسية وتدور احداثه حول القمر المكتمل وتأثيره على الشخصيات في الفيلم.