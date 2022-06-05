انت الان تتابع خبر الحب وأشياء أغرب يجمع أحمد الفيشاوي بهذه الفنانة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ مجموعة صور له على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه بالممثلة المصرية ​يسرا اللوزي​ وغيرها من

الاصدقاء، ليتبين انه التقاهم خلال عرض مسرحي بعنوان: "الحب وأشياء أغرب"، وعلق الفيشاوي على الصور قائلاً: "حول العرض الليلة الماضية أحب هذا وأدعمه.شكرًا على العرض الرائع".آخر اعمال الممثل أحمد الفيشاوي كانت مشاركته في فيلم قمر 14 من بطولة ​شيرين رضا​ و​خالد النبوي​ ومن اخراج هادي الباجوري. الفيلم من نوع الافلام الاجتماعية الرومانسية وتدور احداثه حول القمر المكتمل وتأثيره على الشخصيات في الفيلم.