انت الان تتابع خبر تامر حسني ينشر حواراً طريفاً على الـ واتس آب... اتفرج تفاصيله والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر الفنان تامر حسني عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه في "إنستغرام" صورة من حوار دار بين شاب وفتاة على تطبيق "واتساب" يعبّر فيه عن حبّه لها، مستخدماً اسم فيلم تامر الجديد "بحبك".

لترد الفتاة: "أنا كمان اسم فيلم تامر حسني الجديد مقتنع إنك اسم فيلم تامر حسني الجديد وعارف مسؤوليتها؟".

ليقول الشاب: "مقتنع وشكلي هبقى كل أسماء أفلام تامر حسني الجديدة، أنتِ عارفة إن فيلمه الجاي اسمه تتجوزيني؟".

لتجيبه الفتاة: "إنت عارف إن فيلمه اللي بعده اسمه "موافقة وحالاً"؟".

وعلّق تامر على هذا الحوار بالقول: "اعتراف جديد برضو عشان لو اترفضنا منبقاش قولنا حاجة، بس الرد مفاجأة، وأنا مبارك في الجوازة دي والفرح عندي".

ومن ناحية أخرى، بدأ تامر تصوير أحدث أفلامه "بحبك"، والذي يشاركه في بطولته: هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي المرغني، كاشفاً عن سعادته بمشاركة هنا الزاهد كبطلة للفيلم، بعد ظهورها معه في بداية مشوارها الفني بأحد الأدوار في مسلسل "فرق توقيت" عام 2014.

يُذكر أن أخر أفلام تامر حسني كان "مش أنا" من تأليفه وإخراج سارة وفيق، وشاركه البطولة: ماجد الكدواني، سوسن بدر وحلا شيحة. فيما شاركت هنا الزاهد في بطولة مسلسل "أنا وهي" من تأليف مصطفى حمدي، إخراج سامح عبد العزيز، وبطولة: أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ميرهان حسين وندى عادل.