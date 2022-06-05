تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو للفنانة منة عرفة، حيث يعتبر الظهور الأول بعد طلاقها من الفنان محمود المهدي خلال الأسابيع الماضية. الله يجبرك

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الرياض - احمد صلاح - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو للفنانة منة عرفة، حيث يعتبر الظهور الأول بعد طلاقها من الفنان محمود المهدي خلال الأسابيع الماضية.

أضافت: «أول حاجة انا عايزة اتأسف لكم، وكنت منعزلة الفترة الماضية، حقيقي عايزة أشكركم على سؤالكم عليا وشكرا على رسايلكم وكنت بشوفها كلها، وشكرا على الدعم النفسي،، وأنا كده رجعت خلاص، وحشتوني والله كلكم والحمد لله».

كانت الفنانة منة عرفة علقت على الانفصال، حيث نشرت دعاء عبر خاصية «الاستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث قالت: «إن كان لنا نصيب في شيء سنراه، وإن لم يكن، فالخير فيما قدره الله».

وتابعت منة عرفة: «اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليّه، فإنّه لا يُعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، رب اشرح صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، ولا تفجعني في مستقبلي، ولا في نفسي ولا في باقي أهلي، ولا تعسر أمري وافتح لي أبوابي المغلقة».

كان محمود المهدي قد أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة للمرة الثانية، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات، «إنستجرام»: «تم الانفصال والحمدلله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني، ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، ضد الفساد، حتى لو فضلت لوحدي وربنا معايا والحمد لله».

وأثار محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، بعد أن وجه رسالة للفنانة إلهام شاهين بعد انتقادها له ولزوجته بسبب رفضهما القبلات والمشاهد الرومانسية.

ونشر المهدي صورة لتصريحاتها عبر خاصية الأستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتب عليها: «حد يضحي ويتجوزها علشان نخلص.. بعد كده (...) الرجالة».