انت الان تتابع خبر من منا لا يتذكر نجم (ذا فويس كيدز) الغنانة زين عبيد؟؟ .. اتفرج كيف أصبح اليوم بعد خسارة 30 كيلوجرامات من وزنه.. شاب وسيم مكتمل الرجوله ووسامته كابطال هووليود..(اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فاجأ طفل برنامج The Voice Kids، السوري زين عبيد، جمهوره، ونشر صورة حديثة ظهر فيها بعدما فقد وزنه الزائد وبدا بإطلالة متغيرة جداً.

زين عبيد نجم ذا فويس كيدز اتجهت إليه الأنظار بقوة بعد تداول أحدث صوره التي نشرها عبر حسابه على انستقرام، حيث بدا بنحافة شديدة صدمت الجمهور الذي لم يتعرف عليه من الوهلة الأولى إلا بعد أن ذُكر اسمه.

ستطاع زين عبيد أن يخسر وزنه الزائد بشكل ملحوظ، حيث أنه أصبح الآن نحيفاً للغاية على عكس مشاركته في الموسم الأول من ذا فويس كيدز، حيث كان يعاني وقتها من السمنةوكان زين عبيد كشف العام الماضي أنه خضع لعملية تكميم معدة من أجل إنقاص وزنه، وأنه خسر حوالي 30 كيلوجرامات دفعة واحدة،