انت الان تتابع خبر وصية يحيى الفخراني قبل وفاته عن أمواله تسبب ضجه وتشعل السوشال ميديا.. النجم قالها بصراحة و كشف المستور؟! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف الفنان المصري يحيى الفخراني في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه أوصى أولاده بألا يحصلوا على أي أموال من الدولة، في حال

وصية الممثل المصري البالغ من العمر 75 عامًا جعلت الجمهور يبحثون عن وصية للفنانة رجاء الجداوي، ورغم انتشار الشائعات حول الأخيرة، غير أن ابنتها الوحيدة أميرة أعلنت أن والدتها لم تترك أية وصية، لافتة إلى أن ما يُقال حول وصية توزيع ثروة والدتها للدولة عار عن الصحة.

ولطالما كانت وصايا النجوم قبل وفاتهم تحظى باهتمام الجمهور، فعند وفاة كل فنان أو فنانة يتساءل الجمهور عن الوصية التي تركها لعائلته، فالبعض أعلن عنها، وآخرون توفوا دون الإعلان عن أي شي، وهنا كشف الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل في يوليو 2019 أنه أوصى ابنه الفنان أحمد الفيشاوي بتحقيق حلمه بتقديم فيلم عن المطران السوري هيلاريون كابوتشي، لرغبته في التأكيد على أن العرب ليسوا إرهابيين.

كما أوصت الفنانة وردة الجزائرية التي توفيت في الـ 17 من مايو 2012 بكتابه مسلسل عن قصة حياتها، على أن تقدمه المطربة أنغام أو آمال ماهر لأنها كانت معجبة بصوتيهما.

وأوصى الفنان أحمد زكي الذي توفي عام 2005 خلال فترة مرضه ببناء مسجد يحمل اسمه، ويكون أول من يصلي فيه، وأول من يصلى عليه فيه.

أما بالنسبة للفنان خالد صالح الذي فارق الحياة عام 2014 فقد أوصى أن تتم الصلاة عليه يوم الجمعة لكثرة المصلين، فتوفي الفنان يوم الخميس ولم تنفذ وصيته، فتمت الصلاة عليه ودفنه بنفس اليوم.