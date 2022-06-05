انت الان تتابع خبر نادين خوري تسافر الى الإمارات العربية المتحدة وهذا هو السبب-بالصورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر المكتب الإعلامي للممثلة السورية ​نادين خوري​ صورة لها من ​مطار بيروت​ متجهة الى ​الإمارات العربية المتحدة​، وذلك لمتابعة دورها في مسلسل "​كسر عضم​".

وقد عُلّق على الصورة: "الآن نادين خوري في مطار بيروت باتجاه الإمارات العربية المتحدة، لاستكمال تصوير دورها في مسلسل كسر عضم رمضان٢٠٢٢ "المكتب الإعلامي".

وكان نشر المكتب الإعلامي صورة قديمة لـ نادين من كواليس مسلسل "ذئاب الليل"، تجمعها بالممثل زيناتي قدسية.

وكُتب تعليق على الصورة :"صورة، من كواليس تصوير مسلسل "ذئاب الليل"، "فرسان الظلام" سابقاً، تأليف هاني السعدي، إخراج سامي جنادي، الصورة تجمع نادين خوري زيناتي قدسية، "المكتب الإعلامي"