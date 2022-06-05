انت الان تتابع خبر الحديث عن مرض نجل تيم حسن يتصدر...وهذا ما قالته عنه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدر خبر مرض ورد ابن الممثل السوري ​تيم حسن​ من زوجته السابقة الممثلة السورية ديما بياعة التريند في مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعدماكشف دبما معلومات جديدة عن وضعه الصحي الدقيق.

وقالت ديما ان الحالة الصحية لورد أصبحت أفضل اليوم وذلك بعد معاناة من مضاعفات مرض "كرون".وتابعت وقالت ديما ان ورد قد شفي من هذا المرض بفضل دكتور اعشاب كويتي قدم لها بعض الأدوية العشبية التي ساعدته على التعافي، وهو الامر بدا واضحا في تحاليله الطبية قبل وبعد تناوله العلاج.