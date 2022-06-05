سألوا بلقيس فتحي عن سبب طلاقها وخراب بيتها .. كشف كل شيء وصدمت الجميع بما حدث معها بكل جرأة وبدون خجل!

الرياض - محمد الاطلسي -

تحدثت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، خلال لقاء سابق مع برنامج مراحل الذي بٌث على شاشة قناة SBC الفضائية، العديد من أسراراها الشخصية والفنية المتعلقة بحياتها وباعمالها الفنية.

وكانت قد أكدت أنها غير مستعدة للزواج في الفترة الحالية مشيرتاً إلى أنها تشعر بالتوتر بعد تفكيرها في هذه الخطوة.

أما عن مواصفات من تبحث عنه فالأهم أن يكون داعم لها ومتقبل ومتفهم لعملها وشغفها بصناعة الموسيقى، وكذلك مستقل مادياً.

وفي اللقاء تحدثت الفنانة الخليجية عن تأثير طلاقها عليها وحالتها النفسية السيئة التي مرت بها.

وأكّدت أنها كانت تحب زوجها السابق كثيراً، ولكن في فترة الانفصال حدث بينهم توتر في العلاقة بسبب حالة الغضب التي كانا يشعران بها في تلك الفترة.

وأشارت بلقيس إلى أنها ترى تلك الحالة حالة طبيعية بعد الانفصال، مشددة على انها الآن في علاقة جيدة مع والد ابنها، وفي حالة سلام بيننا، وذلك بعد عام من الطلاق.

وعند سؤالها عن سبب الطلاق فقد إحمر وجه الفنانة ورفضت بلقيس الحديث عن تفاصيل طلاقها.

إلا أنها أكدت وبكل جراة أنها "ترى أسباب الطلاق أمور شخصية يجب الاحتفاظ بها، لأنها أسرار بيوت، وهي احترمت طليقها عندما رفض الحديث عن الأمر في احدى مقابلاته، وهي فعلت نفس الأمر.