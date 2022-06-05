نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر “سقطت وتعرضت لإغماء”.. سبب نقل ياسمين عبدالعزيز للمستشفى على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت ياسمين عبدالعزيز، خلال الساعات الماضية قلق متابعيها بعد نشر صوة لها في المستشفى قبل قليل.

وأكد مصدر مقرب من ياسمين عبدالعزيز، أنها ستغادر المستشفى اليوم، بعد تعافيها وتحسن حالتها.

وأوضح مصدر مقرب من الأسرة، أن ياسمين عبدالعزيز أصيبت بسقوط أصابها بالإغماء، مما أجبر زوجها أحمد العوضي، على نقلها إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الأطباء وضعوها تحت الملاحظة مع تناولها بعض المحاليل بسبب نقص السوائل في جسمها وذلك حتى تستقر حالتها.

وأشار المصدر إلى أن السبب وراء هذا الشعور بالضيق يعود إلى النظام الغذائي القاسي الذي تتبعه ياسمين عبدالعزيز، مما يجعلها تمتنع عن بعض الأطعمة وتسبب لها السقوط، حيث تريد العودة إلى وزنها المثالي قبل الأزمة الصحية التي تعرضت لها. قبل عدة أشهر.

وأشار المصدر إلى أن حالة ياسمين عبد العزيز لا تستدعي استمرارها في المستشفى، حيث ستعود إلى منزلها، حيث أجريت لها بعض الفحوصات الطبية للوقوف على استقرار حالتها، الأمر الذي جعل الأطباء يطمئن أهلها عليها. حالتها الصحية.

يأتي ذلك في وقت غادر فيه شقيق ياسمين وائل عبدالعزيز المستشفى قبل ساعات، حيث نُقل إلى المستشفى يوم الجمعة بعد تعرضه لحادث مروري نتج عنه بعض الكدمات.

وطمأن وائل الجمهور على حالته الصحية عبر منشور على حسابه على فيسبوك، فكتب: “أنا بخير والحمد لله مع بعض الكدمات المحترمة، لكن ما يحدث هو ما قاله قبل 3 سنوات ليس بالأمر الطبيعي”.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت صورة لها وهي في المستشفى مستلقية على سرير الإنعاش، عبر حسابها على إنستجرام، لكنها لم توضح تفاصيل حالتها الصحية، واكتفت بالتعليق قائلة: “الحمد لله. الى الله على نعمة الصحة “.

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