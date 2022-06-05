نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ِشيرين سيف النصر تكشف كواليس أحدث ظهور لها وسبب غيابها عن الفن 12 عامًا على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة شيرين سيف النصر، تفاصيل ابتعادها عن الفن طوال السنوات الماضية، بعد وفاة والدتها، وسبب رفضها للسيناريوهات المعروضة عليها، واكتفائها بالأعمال التي قدمتها.

وقالت شيرين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي: مقدرتش أكمل بعدها من 12 سنة، وتعبت من بعد ما ماتت، كانت كل حاجة في حياتي، كانت حياتي كلها، وكانت تدعمني وتقرأ لي الأفلام والمسلسلات والصحافة كانت تتحدث إليها، كانت شيلاني شيل، وتعبت من بعد الوفاة، ومع الوقت الورق اللي كان بيجيلي مكنش قد كده، وقلت خليني أحسن على الحاجات اللي عملتها تبقى كافية بالنسبة لي.

وأضافت: خلال فترة غيابي كنت اقرأ كثيرا واسافر بشكل مستمر وتابعت الحياة الفنية في مصر، انقطعت علاقتي بكل أصدقائي النجوم طيلة هذه الفترة، كنت اسأل عن عادل إمام ولكني لم اتصل به نهائي، يقال أنه لا يرد على أحد، واتصلت بالفنان سمير صبري قبل وفاته بأسبوع، وكانت نفسيته عالية، لم التق هيثم أحمد زكي أو اتصل به نهائيا، لكن الراحل والده أحمد زكي وممدوح وافي كان بيننا اتصالات دائمة ومستمرة.

كواليس أحدث ظهور

قالت شيرين سيف النصر: “صديقتي التقطت لي الصورة بشكل طبيعي، من أسبوعين تقريبا، وعندما قررت نشرها كنت أشعر بالقلق من رد فعل الجمهور، لأني بدون مكياج وشعري طبيعي، الحمدلله وجدتهم بالعكس أعجبوا بها وعلقوا عليها بطريقة جميلة جدا”.

مشهد واحد في الاختيار

وأضافت شيرين سيف النصر، أنها كانت تود المشاركة في أي جزء من أجزاء مسلسل الاختيار، قائلة: كان نفسي أشارك في مسلسل الاختيار ولو دور من مشهد واحد، تابعت الثلاثة أجزاء وكلهم أحسن من بعض، وكل أبطال العمل أبدعوا، مثل ياسر جلال وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز، المسلسل ده كان يرجعني من الاعتزال لو اتعرض عليّ.

في سياق متصل، كشفت شيرين سيف النصر، أنها لا تتواصل مع أحد من الوسط الفني، حتى الفنان عادل إمام، قائلة إنها دائمًا تسأل عنه ولكن لا تتصل بيه، لأنه لن يرد على أحد، وبالتالي هي من تسأل.

وأشارت شيرين سيف النصر، أنها تواصلت مع الفنان سمير صبري قبل وفاته بأسبوع واحد، وكانت نفسيته متحسنة للغاية، ولكنها فوجئت بنبأ وفاته.