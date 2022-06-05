انت الان تتابع خبر بالدليل…صورة تكشف عودة معتصم النهار إلى زوجته بعد الطلاق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثارت صورة نشرتها لين برنجكجي الجدل حول عودة معتصم النهار إلى زوجته بعد مرور أسابيع على انفصالهما بشكل مفاجئ للجميع

.عودة معتصم النهار إلى زوجته بدأ يتم تداولها بعد نشر لين صورة عبر ستوري إنستغرام الخاص بها ظهر فيها 3 أيادي مختلفةفي يد الرجل الظاهرة في الصورة يتبين أن هناك سواراً وهذا ما يضعه معتصم بشكل دائم تقريباً ومن هنا انتبه المتابعون أن معتصم ولين عادا سوياًفهل تصح التوقعات أم أنه مجرد لقاء بينهما من أجل ابنتهما؟

صورة السوار في يد معتصم