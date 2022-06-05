انت الان تتابع خبر هل هناك جزء رابع من مسلسل الإختيار؟ إليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حسم المخرج بيتر ميمي حقيقة وجود جزء رابع من مسلسل الإختيار بعد الكثير من الأخبار التي خرجت في الفترة الأخيرة والنجاح المدوي الذي حققته الأجزاء الثلاثةوفي تصريحات صحافية نفى بيتر ميمي حقيقة وجود جزء رابع من مسلسل الإختيار وقال أن هناك سلسلة جديدة يتم العمل عليها مع مخرج آخر

“هناك سلسلة جديدة مع مخرج آخر ومؤلف مختلف… وإن شاء الله تكون أهم ممّا تَمّ تقديمه في الاختيار، وسوف تُظهِرَ وتكشف أشياء وحقائق لم نرها في الأجزاء الثلاثة التي عُرِضَت من الاختيار”وقال أنه لا يفضل أي جزء من الإختيار على الآخربدأنا السلسلة بسيناء والقوات المسلحة والصحراء والحدود، ثم الجزء الثاني دخلنا الشارع والداخلية، والجزء الثالث الأكثر حساسية حيث تم فتح صندوق لم نكن نعلم عنه شيئاً وهو مرحلة حكم جماعة الإخوان لمصر”

وأكد حرص الدولة المصرية على توثيق الأحداث:

“أسهل شيء أن يتم تزوير التاريخ، حيث كان قرار الدولة بضرورة عدم تزييف التاريخ”

وفي ما يخص نجوم العمل المشاركين فيه، أكد بيتر ميمي أن 90 في المائة من الممثلين الذين تواصل معهم وافقوا فوراً على المشاركة في العمل، حتى من تقدم منهم باعتذار شارك في أجزاء أخر