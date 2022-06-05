انت الان تتابع خبر حلا الترك تصدم الجميع بما فعلته بعد الحكم بسجن والدتها اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صدمت الفنانة البحرينية حلا الترك المتابعين في أول تعليق لها على الحكم الذي صدر بحق والدتها منى السابر في القضية التي كانت رفعتها هي ضدّها بتهمة السرقة، وقضى بسجنها عاماً كاملاً وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه حلا الترك وهي ترقص بحماس وإنسجام كامل داخل الاستديو، الأمر الذي زاد من حدة الهجوم ضدّها بسبب ما تفعله مع والدتها.

وقالت منى في لقاء جديد لها أنّ محمد وعائلته يقومون باستغلال حلا مادياً لأنها حققت الكثير من النجاح مشيرة إلى أنّ منزل محمد ودنيا بطمة تم شراؤه بأموال حلاوقالت منى أن المبلغ الذي تم دفعه كبير ولم يتم تسجيل المنزل بإسم حلا مشيرة إلى أنّ ابنتها عندما قدمت للعيش معها لم تكن تمتلك شيئاًوأضافت:“يحاربونني في سمعتي وشرفي ويريدون تدميري ونفيي من الدنيا والزج بي في السجن.

واتمنى أن يضع القانون لهم حداً”وفجّرت مفاجأة كبيرة أنّه تم تزوير بيانات حلا ووضع إسم دنيا بطمة كوالدتها وهي اكتشفت هذا الأمر عند ذهابها إلى المدرسة لترى ابنتها.

[advertise] وأكّدت أنه يتم تحريض حلا ضدّها مطالبة إياها بالتنازل عن الدعوى وقالت أنها لا ترغب بالشهرة على حسابها.

ووجهت لها رسالة قائلة:“اسمعي كلامي لما تتزوجين ويصير عندك عيال أنا ما أريد أولادك يسوون فيكي نفس اللي سويتيه فيني”.