انت الان تتابع خبر انفصال نيللي كريم عن زوجها يُحدث ضجة في الوسط.. إليكم التفاصيل!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أحدث انفصال الممثلة المصرية الشهيرة نيللي كريم عن زوجها الجديد، لاعب الاسكواش المصري هشام عاشور ضجةً كبيرةً عبر مواقع التواصل.

عاد مقطع فيديو للفنانة المصرية بالانتشار عبر مواقع التواصل تتحدث فيه عن انفصالها عن زوجها؟

واكدت نيللي في تصريحاتها لبرنامج “بصراحة مع”، إنها وزوجها هشام عاشور ينامان في غرفتين منفصلتين تمامًا، وقالت: “إحنا الاثنين بنحب ننام على الكنبة، وساعات بندخل أوضة النوم، لكن أنا أفضل نبقى مع بعض”.

وأضافت: “هي فكرة حلوة، لو تتفرجي على الأفلام القديمة، كان هو في أوضة وهي في أوضة، وتلاقي الموضوع صحي. يمكن مبقاش عندنا أوض كتيرة زي زمان.

يجمع عدد من الخبراء بالإضافة الى جمعية النوم الوطنية الأميركية على فوائد انفصال الزوجين في غرف للنوم ومن حججهم على فوائد هذا الانفصال:يحظى كلا الزوجين بنوم هادئ غير متقطع، وخصوصا إذا كان احد الزوجين يشخر أو يتحرك كثيرا أو يصدر أصواتا خلال النوم فإن النوم متباعدين يجعل كلا الزوجين ينام بشكل أفضل ما يجعل العلاقة أفضل بزوال مشكلة الأرق.

– يحظى كلا الزوجين بطاقة أفضل عند النوم منفصلين بسبب النوم العميق ما يجعل الزوجين سعيدين خلال النهار ولديهما طاقة للقيام بمشاريع عائلية مشتركة.

– العلاقة الحميمة بين الزوجين تصبح مثيرة في حال حصل كل زوج على غرفته فيصبح الاجتماع كأنه موعد غرامي مثير.

– كما يشعر كلا الزوجين بأنهما أصبحا اكثر قدرة على ضبط الوزن؛ لأنهما سيحظيان بنوم جيد وعميق غير متقطع كما أن الصحة تصبح أفضل.

– يحظى كلا الزوجين بخصوصية أكبر مع وجود غرف نوم منفصلة وخصوصا في العائلة التي لديها أطفال، حيث تصبح غرفة النوم ملاذا آمنا للزوجين للحصول على وقت خاص بهما بعيدا عن الإزعاج والتطفل.من جهةٍ أخرى، صدمت الممثلة المصرية نيللي كريم جميع المتابعين، وذلك بعد أن دافعت عن الرجال، ما أشار إليه البعض إلى أن الـ زوج هو الذي أجبرها بعد مسلسلها.

في التفاصيل، اعترفت النجمة نيللي كريم أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تظلم الرجال في بعض الأوقات كما تظلم النساء، وقالت إنها لا تتعمد طرح قضايا اجتماعية في أعمالها الدرامية، وإنما تهتم أولا بالقصة والشخصيات ومن داخل العمل تتم مناقشة القضايا، وأشارت إلى أنها لم تتوقع أن يحقق مسلسلها “فاتن أمل حربي” كل هذه الضجةأشارت نيللي كريم في مداخلة هاتفية مع برنامج “من مصر” المذاع على شاشة قناة “cbc”، الذي استضاف بقية نجوم المسلسل داخل الاستديو، إلى أن الرجل مظلوم أيضا فى قوانين معينة مثل المرأة، وتابعت:” تعالوا نعدل القانون اللى يحكم بالعدل للراجل والست، لكن المسلسل بيعرض قصة نسائية وبالتالى المشاكل اللى بيطرحها المسلسل كانت نسائية أكتر.

وأوضحت أنها لا تقدم قضية ولكنها مع فكرة تقديم عمل درامى يحتوى على أحداث وقصة جيدة ومن خلالها يكون هناك قضية، وليس بشكل عكسى، وتابعت:” أنا بعمل قصة فاتن ومتخيلتش الموضوع بصراحة هيعمل الضجة الكبيرة دى، وحالة الجدل طبيعى تبقى موجودة فى أمور زى دى، بس الشيء اللى أسعدنى أن ستات كتيرة بتقول دى قصتى ودى حاجة احنا مش مخترعنها ولكن واخدينها من الواقع”.

وبعد مدافعتها الكبيرة عن الرجال، قال البعض إنّ زوجها هو الذي أجبرها على قول ذلك، والأمر لا علاقة له بها. غير أنّ شيئًا غير مؤكّد حتّى هذه اللّحظة.