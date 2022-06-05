انت الان تتابع خبر شاعر مصري يهين أم كلثوم علنًا.. لن تتوقعوا ما قاله عنها وعائلتها تتحرك!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أهان شاعر مصري شهير السيدة أم كلثوم بعد كل هذه السنوات على وفاتها، حيث تحرّكت عائلتها بعد الضجة الكبيرة التي حصلت في مصر والعالم العربي.

وقالت جيهان حفيدة أم كلثوم، في تصريحاتها لـ“القاهرة 24″ إن الأسرة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لاتخاذ عقوبة رادعة ضد هذا الكاتب، الذي أساء لكوكب الشرق وأسرتها.

وكان الشاعر ناصر دويدار قد تعرض لاتهامات بعد قال عن أم كلثوم إنها كانت تستغل حب وإخلاص الشعراء لها، فسبب حالة من الغضب.وأضاف دويدار إن شكل الراحلة كان ”ملخبط“، على حد تعبيره، كما أشار إلى كونها تعاملت مع الشاعر رامي بمنطق خاص.

ووصف العلاقة بين الثنائي أنها كانت علاقة ذئب بفريسته، ووصف دويدار أم كلثوم بـ“الأنانية“، وقال إنها تلاعبت برامي، الذي تعامل معها على طريقة العاشق الولهان.

وسببت الأمسية الفنية ضجة كبيرة وهجوم على اتحاد كتاب مصر، فأصدرت نقابة الموسيقيين بيانا للرد أكدت فيه أنها ستقف لكل متطاول وعابث ومتآمر بالمرصاد، وتدين كل محاولات النيل من التراث والرموز الفنية مثل كوكب الشرق أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد.

بعد كل ما حصل، اعتذر الشاعر عن الكلمات غير اللائقة التي قالها.من جهةٍ أخرى، أجابت السيدة أم كلثوم للمرة الأولى على الإطلاق، على سؤال حول من هي الفنانة المفضلة لها.

في التفاصيل، في احدى المقابلات النادرة التي أجرتها السيدة ​أم كلثوم​ خلال مسيرتها الفنية سئلت عن هوية فنانتها المفضلة واعتقد البعض انها لن ترد بشكل مباشر على السؤال بل ستكون ديبلوماسية خصوصا انه معروف ان كان هناك منافسة قوية بين نجمات الوطن العربي في تلك الفترة الذهبية وردت أم كلثوم وقالت :” اختار شادبة حبيبة قلبي.

واعتبر كثر ان اجابة أم كلثوم دليل تواضع وحب للفن لانه من النادر ان تعترف نجمات الزمن الجميل بحبهن لبعضهن ويقال ان كانت الغيرة موجودة بينهن والمنافسة على المراتب الاولى