انت الان تتابع خبر بعد تعرضه لحادث سير ..اتفرج تفاصيل الحالة الصحية لشقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرض الممثل وائل عبد العزيز شقيق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز لحادث سير.وطمأن وائل المتابعين عن حالته بمنشور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "الحمد لله حادثة مش جامدة وانا كويس وخارج بكرة من المستشفى شكرا لكل الي سأل".

وتفاعل المتابعون مع المنشور وتمنوا لوائل دوام التوفيق والصحة والعافية.الجدير بالذكر ان وائل كان قد شارك في مسلسل "اختراق" مع الممثل طلال السدر، وضم المسلسل عدد كبير من الممثلين من بينهم أحمد عيد، مي سليم، مها منصور، ومن إخراج أحمد حسن، ومن تأليف طلال السدر.