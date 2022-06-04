هل دخلت في غيبوبة؟ منة جلال تعلق على أنباء تدهور حالة نجوى فؤاد

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنانة منة جلال، حقيقة الأخبار المتداولة، عن دخول الفنانة نجوى فؤاد في غيبوبة

وكتبت منة جلال عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إشاعة سخيفة جدا أن استاذة نجوى فواد في غيبوبة الكلام دة غلط والأخبار اللي نازلة مش مظبوطة كل اللى حصل أن استاذة نجوى اكتشفت أن عندها عرق النساء واثر على ظهرها”.

وأضافت: “الدكتور اداها جرعة زيادة عشان يخفف الألم والمقصود من كلمة غيبوبة هى النوم عشان التعب رهيب أرجو من سيادتكم بلاش أذى نفسي للناس الكبار في السن”.

وتابعت: “انتو مش عارفين بتعملوا فيهم أيه بسبب الأخبار دي بجد أذى نفسي كفاية اللي الست فيه محدش بيكلمها ولا حد بيشغلها أرجوكم (جبر الخواطر)”.

يذكر أن آخر أعمال نجوى فؤاد الفنية، فسلم “قهوة بورصة مصر” عام 2018، من بطولة علاء مرسي وصلاح عبد الله ومحمد جمعة وجمال حجازي وحسن حسني ولطفي لبيب وبيومي فؤاد، وآخرين. من إخراج أحمد نور وتأليف علاء مرسي.