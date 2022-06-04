ياسمين عبدالعزيز تدخل المستشفى من جديد بعد تعرضها لوعكة صحية (صورة)

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت النجمة ياسمين عبدالعزيز صورة لها أثناء تواجدها في أحد المستشفيات.

لم توضح ياسمين عبد العزيز تفاصيل وعكتها الصحية، مكتفية بالتعليق على الصورة التي نشرتها عبر خاصية “استوري” بتطبيق “إنستجرام” كاتبة: “الحمدلله على نعمة الصحة”.

وذكرت هذه الصورة محبي ياسمين عبد العزيز، بوعكتها الصحية الأخيرة، التي تعافت منها في سبتمبر 2021، ووجهت رسالة إلى جمهورها وأصدقائها قالت فيها: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الاخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”

وبدأت أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية منتصف يوليو الماضي، عندما أعلن الفنان أحمد العوضي خضوعها لعملية جراحية وطالب جمهورها بالدعاء لها.

وكان أحمد العوضي قد أعلن اعتزامه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب في الأزمة الصحية الأخيرة لزوجته ياسمين عبد العزيز، وأوضح عبر حسابه على Facebook أنه سوف يكشف لاحقا عن تفاصيل الأزمة، لمعرفة تفاصيل ما كتبه

ورغم غياب ياسمين عبد العزيز هذا العام عن دراما رمضان، لكنها حققت نجاحا كبيرا بالحملة الدعائية التي شاركت فيها مع الفنان كريم محمود عبد العزيز لصالح إحدى شركات الاتصالات.

ووصل نجاح الحملة الإعلانية إلى أن الفنان أحمد مكي قلد الإعلان في مسلسله “الكبير أوي 6″، وعلقت ياسمين عبد العزيز وأعادت نشر مشهد المسلسل وكتبت “مكي العسل”.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل “اللي مالوش كبير” مع زوجها أحمد العوضي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.

ومسلسل “اللي مالوش كبير” من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد ، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد ، محمود حافظ ، بسنت النبراوى ، هدى الإتربى، أحمد الرافعى محمود ياسين “جونيور” وآخرين.

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