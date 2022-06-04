محامي حسام حبيب يكشف آخر تطورات قضية الفنانة شيرين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 11:26 مساءً - علق المحامي جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، على آخر تطورات قضية الفنانة شيرين والفنان حسام حبيب، قائلًا: «أدعو لهما بالتوفيق وأن تكون زوبعة في فنجان، ويعودا إلى بعضهما ويسايرا ركب الحياة، ربنا يهديهما، وأنا معهما إذا ما سعيا لذلك».

وأشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، بأداء محامية النجم الأمريكي جوني ديب، كاميل فاسكيز، موضحًا أنه يحسب لها أنها لم تقف عند حدود المطروح والأدلة التي سيقت عند رفع الدعوى.

وقال إن «المحامية لملمت أدلة مشروعة أخرى قدمتها للمحكمة»، متابعًا: «كفاءة المحامية أن تبحث عن أدلة لم تكن مطروحة عند رفع الدعوى، والاستعانة بالخبراء مسموح به للدفاع في أي قضية، سواء خبير نفسي أو جراحي أو حسابي».

وأوضح المحامي، أن «المستقر في القضاء المصري، أنه إذا كانت المحكمة لا تستطيع شق طريقها في الدعوى بغير خبرة، وجب عليها الاستعانة بالخبرة»، مؤكدًا أن ما فعلته «فاسكيز» دور كل محامٍ في العالم.

وأكد أن مصر لديها من فئة المحامين من هم أكفأ من «فاسكيز» خاصة في الجانب الجنائي، مضيفًا: «لدينا أساتذة وفطاحل، ومحامون مفوهون ويحققون ويبحثون عن الأدلة، وأبرزهم المحامي عبدالعزيز باشا فهمي، الذي لو طالعت أحكامه تقرأ مأثورات ومقطوعات أدبية».