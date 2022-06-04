انت الان تتابع خبر اتفرج .. غادة عبد الرازق بملابس جريئة على البحر.. بتستمتع بالصيف وبتقول باي باي للحر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة غادة عبد الرازق بنشر العديد من الصور الجديدة الخاصة بها، وذلك جاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وهي التي استقبلت بها فصل الصيف بإطلالة جريئة وساحرة.

غادة عبد الرازق بملابس جريئة على البحر

وأطلت الفنانة غادة عبد الرازق في الصور الحديثة الخاصة بها على البحر وهي ترتدي الملابس الجريئة، والخاصة بعطلتها الصيفية المميزة، وكتبت عليها “الصيف”، وتعتبر من الصور الأخيرة التي قامت بنشرها وحصلت على تفاعل الكثير من المتابعين عليها، وأضافوا لها الكثير من التعليقات الإيجابية، ووضع لها الكثير من المتابعين القلوب الحمراء تعبيراً على حبهم لصورها الجديدة.