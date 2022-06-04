انت الان تتابع خبر إلزام أحمد عز بدفع 25 ألف جنيه أجر مسكن للفنانة زينة.. مسكن الأحلام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد معتز الدكر محامي الفنانة زينة إن محكمة الأسرة أمرت اليوم السبت، بالزام الفنان أحمد عز بأن يدفع لها 25 ألف جنيه، وذلك هو أجر مسكن لموكلته، وذلك للحصول على مكان يجلس فيه ابنائه.

إلزام أحمد عز بدفع 25 ألف جنيه أجر مسكن للفنانة زينة

وحرصت محكمة الأسرة اليوم على إلزام الفنان أحمد عز بدفع 25 ألف جنيه جرة مكسن لها ولطفليها، وأعلن الدكر أيضاً خلال العديد من التصريحات الصحفية، إن المحكمة ألزما عز بأن يدفع 3 آلاف جنيه أجرة حضانة لطفليه التوأم من زينة بدءاً من 2018.

طلب زينة أجر مسكن من عز أمام المحكمة

وفي وقت سابق كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، وطالبت فيعا عز بأجر مسكن واجر حضانهة لطفليها، ورفضت الإستئنناف الم من عز على قرار محكمة أول درجة، بإثبات نسب الطفلين اتأييد حكم من الدرحة الأولي.