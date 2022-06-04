انت الان تتابع خبر بعد ظهورها المثير الجمهور يوجه رسالة لفنانة أردنية: اتقي الله فينا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الممثلة الاردنية ​مي سليم​ صورة جديدة لها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها بإطلالة جميلة الهبت قلوب المتابعين، مرتدية فستاناً طويلا باللون الزهر، عاري الكتفين، ورفعت كامل شعرها وتزينت بمكياج قوي برز جمالها، وتستند الى باب من الخشب المحفور.

حازت صورة الفنانة الأردنية على اعجاب الجمهور الذي تغزل بجمالها وأناقتها، خاصة انها كانت تعمل في تصميم الازياء قبل احترافها التمثيل، ومن بين التعليقات التي لفتت الانظار كانت لمتابع كتب فيه: "اتقي الله فينا بجمالك وسحرك..نحبك مي سليم".

وعلى الصعيد الفني، شاركت الفنانة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "​دنيا تانية​" الى جانب الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ ونورهان و​أشرف زكي​ وغيرهم من الممثلين، ونال المسلسل اعجاب الجمهور وأثار الجدل في احداثه حتى شغل حيزا بأحاديث المتابعين.

هذا وكانت قد كشفت مي سليم أثناء استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، انها انتهت من تجهيز أحدث أغانيها لطرحها في بداية موسم الصيف، بعنوان "أنا جيت"، مؤكدة ان اتجاها للغناء منذ البداية لم يكن رغبة ملحة لها بل رغبت فى التمثيل.

وأشارت الفنانة إنها استمتعت بالخمس حلقات فى حكاية "أعمل نفسك ميت" فى مسلسل "نصيبى وقسمتك"، مؤكدة ان الجمهور يحب بالحكايات التي يكون عدد حلقاتها قليل، وتابعت ان دور "رحيل" فى حكاية "اعمل نفسك ميت" كان مهم وصعب وفيهامشاعر ورومانسية اتقنتها بإحساس، ورد فعل الجمهور كان جيد جدا وسعدت به.

وتابعت مى خلال البرنامج، ان مواقع التواصل قاسية جدًا ولكنها تحبها وحريصة على التواجد فيها بأخبارها الفنية ومشاركة علاقتها بأسرتها وأخواتها، وابنتها.