انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تبرز مفاتنها الأنثوية بفيزون ضيق الهب قلوب المتابعين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري صورة جديدة لها من صالة الجيم، ظهرت فيها وهي تلتقط سيلفي، مرتدية ملابس رياضية وفيزون أسود ضيق أبرز نحافتها وتناسق جسدها، وفردت شعرها بالكامل إلى الأعلى، ولم تضع الماكياج، واكتفت بكتابة: "صباح الخير ".

لاقت صورة الفنانة المصرية رواجاً كبيرا بين المتابعين الذين تغزلوا بجمالها الطبيعي واثارتها ورشاقتها، وتداولوا صورتها عبر صفحاتهم الخاصة، بينما أشار البعض ان لباسها مثير وضيق تعمدت بها ابراز مفاتنها.

وكانت قد لفتت ياسمين صبري الأنظار بعد ظهورها بمجموعة صور مميزة ظهرت فيها باطلالة طبيعية، وبشعر مبتل، من دون ماكياج، وهي ترتدي بيجاما في المنزل، برفقة شقيقها وعبرت عن مدى قوة علاقتهما وترابطهما، ونالت إعجاب المتابعين وتغزلوا بملامحها الطبيعية، ومدى الشبه بينها وبين شقيقها وتمنوا لهما السعادة.

وكانت ياسمين قد شاركت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام، موثقة من خلالها أبرز أوقاتها السعيدة من إجازتها.

وعلى صعيد آخر، نقلت تقارير اعلامية عن مصادر مقربه من ​ياسمين صبري​ نيتها دخول مجال الأعمال من خلال إنشاء مصنع للحديد في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وستطلق عليه اسم “ياسمينا”. وتترواح تكلفة المصنع وفق المعلومات حوالى 850 مليون جنيه، وخط إنتاجه يستوعب 600 طناً يومياً، وسيتم تشغيل حوالى 10 ألاف عامل من جميع المحافظات.

وان صحت هذه الأخبار، تأتي هذه الخطوة بعد انفصال الممثلة عن رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة والذي تعتبر شركته السابقة “حديد المصريين” احدى الشركات الرائدة في هذا المجال.