انت الان تتابع خبر بالقصير المثير .. فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورها من شهر العسل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فى أول ظهور لهما منذ حفل زفافهما الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، نشرت الممثلة المصرية ​دنيا عبد العزيز​ مجموعة صور عبر حسابها الخاص على انستغرام، ظهرت فيها برفقة زوجها المهندس ​مصطفى كامل​، من شهر العسل في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء.

وارتدى زوج الفنانة بنطال أسود وتيشيرت أبيض طبع عليه بالانجليزي جملة: "لدي كل شيء احتاج له"، بينما ظهرت دنيا بشورت أسود قصير، وتيشيرت أبيض طبع عليه جمله: "أنا كل شيء"، وعلقت على المنشور قائلة: "بلدنا أحلى"، في إشارة إلى قضائها شهر العسل في مصر بدلاً من السفر للخارج.

تفاعل المتابعون مع صور الثنائي، مشيدين باطلالتهما وجمالهما، وتم تداول صورهما بشكل كثيف عبر حسابات الجمهور والمعجبين، متمنين لهما حياة سعيدة وزواج أبدي، كما أثنى البعض على اختيارهما مصر لقضاء شهر العسل فيها بدل السفر الى بلد آخر.

يذكر ان دنيا عبد العزيز قد إحتفلت مؤخرا بزفافها على مصطفى كامل، وأطلت بفستان زفاف من تصميم ​هاني البحيري، وفاجأت المتابعين بارتداء حذاء رياضي يساعدها على الحركة خاصة أن حفل الزفاف يقام على شاطئ البحر داخل إحدى القرى السياحية، وحضر حفل الزفاف عدد من الفنانين والنجوم منهم مي نور الشريف، وميدوعادل، وإيمي سالم وزوجها غسان المولى، وأحيت حفل الزفاف الفنانة الاستعراضية دينا.

وعلى صعيد آخر، شاركت دنيا عبد العزيز فى السباق الرمضانى 2022 بمسلسلين: "المداح 2"، و"ملف سرى"، وحققت هذه الأعمال نجاحا كبيرا بحسب رأي الجمهور.



