بعد ان قادت الطيارة بيد واحدة أنغام تتصدر الترند في السعودية

انت الان تتابع خبر بعد ان قادت الطيارة بيد واحدة أنغام تتصدر الترند في السعوديةوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة المصرية ​أنغام​ الترند في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما إطلاق الجمهور والمحبين لها هناك، وسم "#أجر_ وعافية_ أنغام"، فور وصولها إلى جدة لإحياء أول حفل غنائي لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

يذكر أن الفنانة المصرية كانت قد خضعت مؤخرا لعمليتين جراحيتين في الكتف، وفي رسغ اليد، وتخضع حالياً لجلسات العلاج الطبيعي في منزلها، واكدت ان الضمادة ستبقى على يدها لستة أسابيع، وكانت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام ، قد نشرت مجموعة من الصورة للفنانة أثناء تواجدها في المستشفى وارتدائها قميص العمليات، وكتبت على الصورة: "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا".

هذا وداعبت أنغام جمهورها، بعدة صور لها نشرتها عبر الانستغرام من داخل قمرة الطائرة المتجهة من القاهرة إلى جدة، وجلست على مقعد الطيار، وارتدت القبعة، وظهرت بالضماد الطبي على يدها، وقالت إنها قادت الطائرة بيد واحدة.

وأكدت أن الطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وبدا واضحا أن الصورة تم التقاطها والطائرة متواجدة على أرض المطار، حيث لم يظهر أي من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أو الضيافة.

هذا وتحيى أنغام حفلا غنائيا اليوم 4 يونيو على مسرح ليالينا بالسعودية ضمن احتفالات موسم جدة، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، كما وتستعد الفنانة، لإحياء حفل غنائي يوم 1 يوليو المقبل، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.