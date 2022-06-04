انت الان تتابع خبر الفنانة منة فضالي ترفض الزواج من نجم شهير.. ما حدث فجر ضجة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التصرف التي قامت به النجمة منة فضالي حيث قامت بنشر صورة لها وهي تعطي ظهرها للجميع.

من ناحيتها وضعت الفنانة منه فضلي تعليقا أكدت فيه أنها لن تتغير، وليست مجبرة على التسامح مع من ينتقدونها أو تبرير تصرفاتها لأحد.

حيث قالت "لست مجبرة على المسامحة ولا التبرير لأحد عن تصرفاتى أو كلامى أو ملابسى.. هذا أنا ولن أتغير" في تصرف يعكس اعتراضها على من وصفتهم بـالقلوب الجاحدة والذين يفتقدون النقاء والطيبة،

الجدير بالذكر ان الفنانة منه قالت في تصريحات صحفية كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح، فأنا لا أعيش قصة حب، ولم أخطب كما قيل، ولا أعرف سبب انتشار هذه الشائعات".

وأضافت: "كل ما يمكنني قوله إنني إذا ارتبطت بشخص ما فسأعلن الخبر.