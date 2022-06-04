انت الان تتابع خبر رانيا يوسف: أنا عايشة في روحانيات.. والله بيوفق حاجات للناس اللي في حالها زي حالاتي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت النجمة رانيا يوسف إنها تشعر بأمور غريبة تحدث لها هذا العام، إذ تشعر بحالة شديدة من الروحانيات لا تعرف سببها.

وأنا مش عارفة إذا كانت مرتبطة بيا شخصيا أم لا، لكن أشعر بأن هناك توقيت ما لحدوث أمور معينة، وربنا بيوفق حاجات للناس اللي في حالهم زي حالاتي، لأني بشتغل ومليش دعوة بحد.وأوضحت رانيا يوسف لكاميرا برنامج انسايدر بالعربي: أنا في التوقيت ده بالتحديد عندي حالة روحانيات حاسة بيها منذ فترة، لذا استغربت عندما عرض مسلسل عالم تاني الذي تدور أحداثه في عالم روحانيات، وأيضا فيلم ملك الذي به روحانيات كثيرة واجتماعي رومانسي أيضا.

يشار إلى أن رانيا يوسف استأنفت مؤخرا تصوير دورها في مسلسل عالم تاني الذي كان خرج من سباق دراما رمضان 2022، وتجسد به دور نغم عازفة بيانو تتعرض لحادث يتسبب في تغيير حياتها 180 درجة لتكتشف عالم جديد من حولها لم تكن تشعر بوجوده، والمسلسل من تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

ويشارك في بطولة مسلسل عالم تاني فريال يوسف، نضال الشافعي، سميرة صدقي، فراس سعيد، وغيرهم من الفنانين، ومن المقرر عرض العمل في شهر يوليو المقبل.

وكانت رانيا يوسف تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم بعنون ملك، من تأليف وإخراج إيمن الرفاعي.