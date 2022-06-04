انت الان تتابع خبر لحظات تقشعر لها الأبدان.. سر سقوط نعش سمير صبري وصراخ نادية الجندي عند قبره!.. وما حدث أثناء تشيع جثمانه صدم كل الحضور! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت جنازة الفنان سمير صبري، مظاهرة حب والتي شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أصدقائه وتلاميذه بالوسط الفني والإعلامي ومحبيه وجمهوره.

واستقل عدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أتوبيسا خاصا، لمصاحبة جثمان الفنان القدير سمير صبري المتوجه إلى محافظة الإسكندرية، للمشاركة في توديعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة هناك.

وأثار شجار الفنانة غادة ابراهيم والهام شاهين غضب الجميع، خصوصا أن الوقت غير مناسب لإثارة المشكلات وافتعال أزمات، وهو ما اعتبره الحاضرين صدمة للوسط الفني.

وتسبب التدافع الشديد للجمهور الذي حضر لوداع الرحل سمير صبري، وتشييع جثمانه في مدينة الاسكندرية بسقوط حاملي النعش، أثناء خروجهم من المسجد.

وظهرت نادية الجندي، في مراسم جنازة سمير صبري، مرتدية الحجاب، وجلباب أسود، ولم تتمالك نفسها وأنهارت باكية خلال الجنازة وأمام قبره.