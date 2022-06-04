انت الان تتابع خبر سعيد في جهنم.. عبير صبري تثير الجدل بمواقع التواصل.. وتقصف جبهة الجمهور بهذه الطريقة مالذي يحدث اتفرج!والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اثارت الفنانة عبير صبري، الكثير من الجدل بعد مشاركتها منشور جديد على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "فيس بوك"، معربة من خلاله عن مدى عدم تفضيلها لفصل الصيف.

وعلى الفور، تداول المنشور على نطاق واسع وأنهالت التعليقات من قبل الجمهور، معبرين عن مدى استيائهم من هذا المنشور الغريب، لترد عبير صبري عليهم في منشور جديد عبر “فيسبوك”.

كاتبة فيه: ” كتبت بوست النهاردة عن كراهيتي لفصل الصيف بشكل هزلي كنت بهزر بهزر بهزر يعني ببساطة مع أصدقاء صفحتي الشخصية وليست البيدج وتناقلته المواقع”.

وتابعت وكتبت : ” والشتايم انهالت عليا من كل صوب وحدب كعادة المعلقين اللي كلها أو معظمها دعاء عليا بدخول جهنم وربنا ياخدني ويريحهم مني (بعد ألف شر عليا) وإلخ ”.

وأضافت وكتبت: ” وبناء علي نصيحة شخصية محترمة احترمها جدا وأثق بها نصحني اخد بالي لان الناس بتنتظر أو بتحول أي كلام إلي سوء نية ويعملوا حفلة كراهيه وسباب”.

واختتمت وكتبت : ” وبيحاسبوك حساب الكارهين مجانا بدون سبب وخلاص حتي لو الكلام باين إنه هزلي وضحك وحسن النية .. اوك أنا بعتذر لمحبي الصيف وإن شاء الله كلنا ندخل الجنة يا جماعة وربنا يغفرلنا جميعا ويساعدنا .. شكرا