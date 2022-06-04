نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فرح يوسف نجمة “أراب أيدول” تثير الجدل: منعت زوجي من الدخول في الإسلام بسببي على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة السورية فرح يوسف، جدلًا كبيرًا، بعد الحديث عن ضرورة الموافقة على الزواج المدني، حتى يتسنى للأشخاص المختلفين في التوجه الديني الزواج رسميًا.

جاءت ادعاءات فرح يوسف بعد ارتباطها بزوجها الفنزويلي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد علاقة عاطفية جمعتهما لمدة 3 سنوات.

قالت فرح إنها اتخذت قرارها بالزواج من حبيبها الفنزويلي بعد محاولاته العديدة للارتباط بها وشرح لها إمكانية دخوله الإسلام لتجاوز الحواجز الدينية، مؤكدة أنها رفضت دخوله الإسلام من أجلها، وهي تزوجته مدنيًا لأنه كان غير عادل عليه حسب وصفها.

وقالت نجمة برنامج “اراب ايدول”، في مقابلتها مع الإعلامية اللبنانية، رابعة الزيات، في برنامج “عرض الحكاية”: “أطالب بوجود زواج مدني في سوريا … ممنوع لشخصين يحب بعضهما البعض للدخول في مشاكل بسبب اختلاف الدين …. “

وتابعت “زوجي عرض علي أن أغير دينه ورفضت .. فليس من العدل أن أفعل هذا الشيء .. فليس من العدل أن يتزوجني أو يشرع .. يهجر دينه .. إنه نصراني”. وأنا مسلم. نكمل بعضنا البعض .. ولا يعني إننا لا نختلف ابدا .. نحن”، “كلانا نعبد الله الواحد “.

كما شاركت فرح يوسف مقطع فيديو من نفس الحلقة تحدثت فيه عن قصة حبها مع زوجها وكيف ضحى بها كثيرًا وبدا متأثرًا بشدة.

وحظيت تصريحات فرح في هذا الصدد باهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت كلماتها جدلًا كبيرًا، فيما حاول البعض تقريب وجهات النظر.

وشدد آخرون على ضرورة احترام الأديان وتعاليم الإسلام على وجه الخصوص، التي تحرم في جوهرها زواج المسلمة من دون دينها.

فيما جاءت معظم التعليقات تحت شعار المثل الشعبي: “من يتخذ من لا يتبع دينه يموت بسبب ذنبه”.

وقال بعض المغردين إن السعي لإقامة دولة مدنية واعتماد قوانين الزواج المدني يتطلب قرونا في الدول العربية، بحسب تعبيرهم.

من الناحية الفنية، انتهت فرح يوسف مؤخرًا من تصوير كليب أغنيتها “مسئولون منك” في لبنان مع المخرجة بتول عرفة، وهي من كلمات يحيى صالح وألحان أحمد بركات.

فرح يوسف إحدى الفنانات النشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتبعها قرابة 900 ألف شخص على إنستغرام، حيث تشارك يومياتها وتفاصيل حياتها.