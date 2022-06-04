محمد ثروت يحتفل بخطوبة ابنه على كابتن منتخب مصر لكرة اليد (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل المخرج الشاب أحمد محمد ثروت ابن المطرب محمد ثروت بخطوبته مؤخرا على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر لكرة اليد ولاعبة النادي الأهلي.

ونشر أحمد محمد ثروت وأصدقائه من الحضور، عددا من الصور والفيديوهات عبر موقع “إنستجرام”.

حضر حفل الخطوبة عدد من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه منهم، الشيخ مصطفي عاطف والفنان عبد الرحمن رشدي والفنان أحمد جمال والكابتن حسن جبر، والمستشار عمر باسم، والنائب محمد الجارحى.

يذكر أن محمد ثروت كشف في لقائه مع ابنه في برنامج “معكم منى الشاذلي” أن أحمد، ابنه، يتمتع بصوت عذب، وساعده فى العودة مرة أخرى للغناء.