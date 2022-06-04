انت الان تتابع خبر بعد وفاه شقيقه.. ما سبب اختلاف اسم العائلة بين وليد توفيق وشقيقه وما هو اسمه الحقيقي الذي لم يظهر على العلن؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الفنان اللبناني وليد توفيق وفاة شقيقه محمد فواز توتنجي، حيث نشر صورة لورقة النعوة في تغريدة على حسابه عبر انستغرام.

وأرفق وليد توفيق النعوة بالتعليق التالي: “بقلب مؤمن وحزين أودّع اليوم شقيقي الأكبر محمد فواز توتنجي، واسأل الله أن يرحمه ويتغمده برحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه.. بأمان الله يا حبيبي يا ابو توفيق”.كما نشر وليد توفيق صورة لشقيقه وعلق عليها كاتبا: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا فواز لمحزونون، ولا نقول إلاّ ما يُرضي ربنا… إنا لله وإنا إليه راجعون.. العزاء يوم الأحد الموافق 5 حزيران في بيروت للرجال والنساء في جامع الخاشقجي قاعة البرغوت من الساعة الخامسة عصرا إلى السابعة والنصف مساء ..”

وقد اثار اعلان وفاة شقيق وليد توفيق تساءلات الجمهور حول سبب اختلاف اسم العائلة بين الفنان اللبناني وبقية افراد عائلته.

اما عن سبب الاختلاف في الاسم، فهو ان وليد توفيق اسمه الحقيقي هو وليد توتنجي وقد اشتهر فنيا بهذا الاسم منذ بداياته.