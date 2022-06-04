تفوقن على بنات شيرين.. لن تتوقع مقدار جمال بنات تامر حسني اتفرج صور!

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الرياض - احمد صلاح - قام تامر، بإحتضان ابنتيه " تالية وأمايا" على أنغام أغنيته الجديدة “بحبك”، خلال حفله الغنائي الذي قدمه أمس بإحدى الجامعات في مصر كما دعا زوجته بسمة بوسيل، للصعود على المسرح بجانبهم.

ووثق تامر تلك اللحظة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على " انستغرام"..وعلق قائلاً" فين أمهم ..حياة قلبي ياأمهم ربنا يخليكي ليا و يخليلنا ولادنا .. والمرة الجايه يكون استاذ آدم صاحي".وفي سياق متصل ، أعلن النجم تامر حسني عن طرح فيلمه الجديد " بحبك" في موسم أفلام عيد الأضحى القادم، ومن خلاله يخوض تامر أولى تجاربه في عالم الإخراج السينمائي، ودخوله تامر في مثل هذه المنطقة بمثابة مغامرة كبيرة، خاصة وأن جمهوره اعتاد أن يراه مطرباً وممثلاً وأيضاً مؤلف في الكثير من الأعمال التي قدمها.