انت الان تتابع خبر نجمه الشاشه نشوى مصطفى تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي! لن تتوقع أنها عجوز في هذا السن ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة المصرية الشهيرة نشوى مصطفى، خلال تقديمها لبرنامجها "بنت البلد" الذي يبث على قناة "صدى البلد"، إنها لم تطلب من أي مخرج المشاركة في أي عمل فني يتولّى إخراجه.

وكشفت نشوى عن عمرها الحقيقي قائلةً: "عمري الآن 56 عاماً، ولم يسبق لي الاتصال بأي مخرج لطلب المشاركة في عمل فني باستثناء مسلسل الاختيار".وأشارت إلى أن طلب العمل لا يقلل من شأن الفنان بل هو أمر طبيعي، وهناك الكثير من الفنانين الذين لم يأخذوا حقهم من الشهرة حتى شاركوا في دور واحد فقط وحقق لهم نجاحاً كبيراً عوّضهم عن سنوات الغياب.

وأضافت: "حاربت لأكون ممثلة وبشروطي، لكنني لم أستطع الحفاظ على هذه الشروط ولم أحقق حلمي كما كنت أتمنى واستسلمت للتنميط".

يُذكر أن نشوى مصطفى تغيب عن الدراما التلفزيونية لسنوات، وذلك منذ آخر أعمالها "أنا وبابا وماما" مع الفنان أشرف عبد الباقي والذي عُرض عام 2015، واكتفت بالظهور كضيف شرف في بعض الأعمال الخليجية.