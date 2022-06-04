انت الان تتابع خبر بسبب حضن طليقها أيمن الذهبي.. طلاق أصالة نصري عن زوجها فائق حسن يفجّر ضجة ! .. أول رد منها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بطريقتها الخاصة نفت أصالة الشائعات التي ترددت مؤخراً حول انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك بعدما ظهر الزوجان معاً قبل بداية حفلها الغنائي في دبي على مسرح أرينا.

وكانت مواقع التواصل ضجت بخبر طلاق أصالة من زوجها العراقي فائق حسن بسبب قيام أيمن الذهبي طليق أصالة باحتضانها بتأثر شديد أمام فائق حسن في حفل زفاف ابنتها شام.

أعلنت عن حفلها منذ أيام عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وكتبت: "في عاصمة السّعادة والأمان والجمال رح نجتمع سوا ورح نسمح للموسيقى تتدخّل بكلّ حواسنا، نطير نبكي نفرح نرسم أحلى صور نحنا منها، ونقول لليوم منّ أوّله بدنا نعيش جو دبي.

وكانت أصالة قد أحيت نهاية الشهر الماضي حفلًا غنائيًا ضخمًا في جدة رفع شعار كامل العدد، وعبرت عن سعادتها الشديدة بالحفل وقالت: "كانت حفلة صعب أقدر أنسى حلاوتها، حلوة لدرجة خلّت كلّ شيء حوالينا حلو، شكرًا حبايبي أهل جدّه الطيّبين دائمًا ذكرياتنا سوا ما بتتنسي"، وطرحت أصالة على جمهورها اقتراحًا لاختيار الأغاني معها.