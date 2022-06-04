بدون حياء او خجل .. رولا يموت تكشف عن الشاب الذي أفقدها عذريتها وكيف كان رد فعلها.. لن تصدق من يكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في ظهور جديد ولقي اهتمام واسع فقد أثار منشور لـ ​رولا يموت​ الجدل بين المتابعين، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

فعندما سألها أحد المتابعين في حسابها الخاص عن فقدان عذريتها، ردت رولا عليه بشكل عنيف، إذ قالت: "أول شي ما خصك، تاني شي كنت مجوزة على سنة الله ورسوله ومن إبن حفيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، مش مين ما كان".

وتابعت رولا: "إذا مفكر انك تصغر النساء بعذريتها، تاني شي بتحب نزلك وثيقة الزواج والطلاق؟".

ودائما ما تثير يموت الجدل ويتفاعل معها الجمهور، فكانت نشرت صورة وهي تزحف على الأرض مرتدية "بادي سوت" بأكمام طويلة، عليها نجمات باللون الأصفر.

المصدر - الفن