ياسمين صبري من داخل الجيم في أحدث ظهور لها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:29 مساءً - نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام ظهرت فيها من داخل الجيم.

وأطلت ياسمين صبري خلال الصورة بإطلالة رشيقة، وتفاعل معها عدد من جمهورها ومتابعيها بالتعليقات الإيجابية.

وفي سياق آخر بدأت الفنانة ياسمين صبري الاستعداد لمسلسلها الجديد “الشادر” الذي تعود به للدراما بعد غياب أكثر من عامين، منذ آخر مسلسلاتها “فرصة تانية” الذي قدمته في رمضان 2020.

وبدأت ياسمين صبري في عقد جلسات عمل مع فريق عمل المسلسل، حيث جمعتها جلسات تحضير مع مخرج المسلسل سامح عبد العزيز ومؤلفه مصطفى حمدي والفنان أشرف عبد الباقي الذي يشاركها في بطولة العمل، حيث تم عقد أكثر من “جلسة ترابيزة” لقراءة تفاصيل الشخصيات والمناقشة حولها.

المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ولن يتم عرضه في رمضان المقبل، حيث سيعرض في الشتاء القادم على أحد المنصات الإلكترونية، ويمثل عودة ياسمين صبري بعد غياب أكثر من عامين.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” الذي تم عرضه في رمضان 2020 وشاركها بطولته أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، هبة مجدي، دياب، محمد أبو داوود، نهال عنبر، إدوارد وعدد من الفنانين، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.