نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاكيرا تخرج عن صمتها وتصدر بيانًا رسميًا بشأن علاقتها بوالد طفليها نجم فريق برشلونة على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد أيام من التكهنات، أكدت المغنية الكولومبية من أصول لبنانية، شاكيرا، انفصالها عن والد طفليها، نجم كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه. وقالت شاكيرا في بيان: “نأسف لتأكيد أننا افترقنا. من أجل صالح طفلينا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهما. شكرا لتفهمكم”. ورغم أن شاكيرا وبيكيه لم يتزوجا قط، فإن علاقتهما استمرت 11 عاما، وأثمرت عن طفلين. واشتعلت شرارة حبهما الأولى في كأس العالم 2010، عندما التقيا خلال تصوير أغنية خاصة بالحدث الرياضي العالمي.