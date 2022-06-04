شقيق ياسمين عبدالعزيز يتعرض لحادث ويدخل المستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأن الممثل وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، جمهوره وأصدقائه عليه بعد تعرضه لحادث سير.

كتب وائل عبد العزيز عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “الحمد لله حادثه مش جامده وانا كويس وخارج بكره من المستشفى شكرا لكل الي سأل”.

يذكر أن وائل عبد العزيز شارك في 2021 بمسلسل “اختراق” مع الفنان طلال السدر، وضم المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عيد، مي سليم، مها منصور، ومن إخراج أحمد حسن، ومن تأليف طلال السدر.

وفي نهاية ديسمبر 2021، أعلن وائل عبد العزيز تصالحه مع النجم أحمد العوضي زوج شقيقته ياسمين عبد العزيز، وحرص على تهنئة العوضي، بعيد ميلاده الـ 36، من خلال نشره لصورة تجمعهما من كواليس أحد الأعمال الفنية، عبر حسابه على فيس بوك، مُعلقًا عليها: «كل سنة وأنت طيب يا عوضي ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح».

وأشاد وائل عبد العزيز، في وقت سابق، بالحوار التليفزيوني الذي جمع شقيقته ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، لأول مرة، من خلال برنامج معكم منى الشاذلي، مُعلقًا: “حلقة حلوة والكيمياء أحلى.. ربنا يسعدكم”.